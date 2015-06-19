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Настройка роутера MikroTik на два провайдера

19.06.2015
  1. Описание подключений
  2. Сброс конфигурации по умолчанию
  3. Настройка 1-го WAN порта
  4. Настройка 2-го WAN порта
  5. Настройка LAN портов 3-5 и Wi-Fi
  6. Настройка NAT
  7. Настройка переключения интернет каналов между двумя провайдерами
  8. Проверка переключения интернета между двумя провайдерами

В этой статье описана самая полная инструкция, как настроить роутер MikroTik на два провайдера.

Одновременное подключение к двум интернет-провайдерам используют, чтобы организовать резервный канал связи на тот случай, если пропадет связь с одним из провайдеров. В этом случае роутер автоматически переключится на второго провайдера, и вы сможете продолжать работать в интернете. Подключение к двум провайдерам используют в организациях, где нужно обеспечить постоянный доступ сотрудников к интернету.

Для обеспечения отказоустойчивого интернет-канала вам понадобится роутер, который поддерживает настройку на несколько провайдеров. Роутеры MikroTik прекрасно подходят для данной задачи.

 

Описание подключений

В примере мы будем использовать роутер MikroTik RB951Ui-2HnD.

В 1-ый порт роутера подключен кабель от 1-го провайдера, во 2-ой порт подключен кабель от 2-го провайдера, порты 3-5 и Wi-Fi используются для подключения компьютеров локальной сети.

Настройка MikroTik на два провайдера

1-й порт будет настроен на динамическое получение сетевых настроек от провайдера по DHCP. Провайдер выдает роутеру динамический IP-адрес 10.10.10.10

2-й порт будет настроен вручную на статический IP-адрес 20.20.20.20, шлюз 20.20.20.1 и маску 255.255.255.0

 

Сброс конфигурации по умолчанию

С помощью программы Winbox сбрасываем заводскую конфигурацию по умолчанию, чтобы настроить роутер MikroTik на два провайдера с нуля:

  1. Откройте меню System - Reset Configuration;
  2. Поставьте галочку No Default Configuration;
  3. Нажмите Reset Configuration.
    Сбросить конфигурацию MikroTik

  4. Далее нажмите кнопку Yes.

После перезагрузки в Winbox выберите в списке MAC адрес устройства, и подключитесь с пользователем admin без пароля.

 

Настройка 1-го WAN порта

Настраиваем 1-й порт на динамическое получение сетевых настроек от провайдера по DHCP.

  1. Откройте меню IP - DHCP Client;
  2. Нажмите кнопку Add (синий крестик);
  3. В появившемся окне в списке Interface выберите интерфейс ether1;
  4. Add Default Route выберите No;
  5. Нажмите кнопку OK.

Настройка DHCP Client в MikroTik

 

Теперь мы получили IP адрес от провайдера, который отображается в столбце IP Address.

Получение сетевых настроек DHCP клиента в MikroTik

 

Проверим, что есть подключение к интернет. Откройте меню New Terminal и введите команду ping ya.ru. Как видите, пинг есть.

Проверка подключения к интернету в MikroTik

 

Настройка 2-го WAN порта

2-й порт настраиваем на статический IP-адрес 20.20.20.20, шлюз 20.20.20.1 и маску 255.255.255.0

  1. Откройте меню IP - Addresses;
  2. Нажмите кнопку Add (синий крестик);
  3. В появившемся окне в поле Address пропишите статический IP адрес / маску подсети 20.20.20.20/24 ;
  4. В списке Interface выберите интерфейс ether2;
  5. Нажмите кнопку OK.

Настройка статики второго провайдера

 

Настоим IP-адрес интернет шлюза:

  1. Откройте меню IPRoutes;
  2. Нажмите кнопку Add (синий крестик);
  3. В появившемся окне в поле Gateway пропишите IP адрес шлюза 20.20.20.1;
  4. Нажмите кнопку OK.

Настройка Gateway в MikroTik

 

Добавим IP-адрес DNS сервера:

  1. Откройте меню IP - DNS;
  2. В поле Servers пропишите IP адрес DNS сервера, например 8.8.8.8;
  3. Уберите галочку Allow Remote Requests;
  4. Нажмите кнопку OK.

Настройка DNS в MikroTik

 

Проверим, что есть подключение к интернет. Отключите кабель первого провайдера, откройте меню New Terminal и введите команду ping ya.ru.

Проверка настроек пингованием

Пинги идут, значит все настроено правильно. Можно подключить кабель первого провайдера обратно.

 

Настройка LAN портов 3-5 и Wi-Fi

LAN порты 3-5 будут объединены с Wi-Fi интерфейсом в единую локальную сеть, к которой будут подключаться компьютеры.

 

Объединяем LAN порты 3-5 в свитч

  1. Откройте меню Interface;
  2. Сделайте двойной щелчок мыши по интерфейсу ether4;
  3. В списке Master Port выберите ether3 (главный порт нашего свитча);
  4. Нажмите кнопку ОК.

Повторите тоже самое для интерфейса ether5.

Объединение портов MikroTik в свитч

 

Напротив портов ether4 и ether5 появится буква S (Slave - ведомый).

Статус свитч портов MikroTik

 

Создаем интерфейс Bridge-local и объединяем в нем LAN порты и Wi-Fi

Чтобы LAN порты 3-5 объединить с Wi-Fi в одну сеть, нужно создать bridge интерфейс, и добавить в него мастер порт свитча ether3 и Wi-Fi интерфейс wlan1.

Создаем интерфейс bridge-local:

  1. Откройте меню Bridge;
  2. Нажмите кнопку Add (синий крестик);
  3. В поле Name пропишите имя интерфейса bridge-local;
  4. Нажмите кнопку OK.

Добавляем Bridge интерфейс в MikroTik

 

Добавляем главный порт свитча ether3 в bridge-local:

  1. Перейдите на вкладку Ports и нажмите кнопку Add (синий крестик);
  2. В списке Interface выберите главный ethernet порт свитча ether3;
  3. В списке Bridge выберите интерфейс bridge-local;
  4. Нажмите кнопку OK.

Добавляем мастер порт свитча в бридж MikroTik

 

Добавляем Wi-Fi интерфейс в bridge-local:

  1. На вкладке Ports нажмите кнопку Add (синий крестик);
  2. В списке Interface выберите беспроводной интерфейс wlan1;
  3. В списке Bridge выберите интерфейс bridge-local;
  4. Нажмите кнопку OK.

Добавляем беспроводной интерфейс с бридж MikroTik

 

Назначаем IP-адрес интерфейсу bridge-local:

  1. Откройте меню IP - Addresses;
  2. Нажмите кнопку Add (синий крестик);
  3. В поле Address введите IP-адрес и маску локальной сети 192.168.88.1/24;
  4. В списке Interface выберите интерфейс локальной сети bridge-local;
  5. Нажмите кнопку OK.

Настройка IP адреса бридж интерфейса в MikroTik

 

Настраиваем DHCP сервер локальной сети.

Чтобы компьютеры, подключенные к роутеру, получали сетевые настройки автоматически, настроим DHCP сервер:

  1. Откройте меню IP - DHCP Server и нажмите кнопку DHCP Setup;
    Настройка dhcp сервера MikroTik

     
  2. В списке DHCP Server Interface выберите bridge-local и нажмите Next;
    Настройка дшсп микротик

     
  3. В этом окне выбирается сеть для раздачи DHCP. Оставляем без изменений и нажимаем кнопку Next;
    Настройка dhcp микротик

     
  4. В следующем окне указывается адрес шлюза. Нажмите кнопку Next;
    Настройка адреса шлюза в dhcp сервере микротик

     
  5. В этом окне прописывается диапазон IP адресов, которые будет раздавать DHCP сервер. Нажмите кнопку Next;
    Настройка диапазона ip адресов dhcp сервера микротик

     
  6. Далее вводятся адреса DNS серверов. Нажмите кнопку Next;
    Настройка dns серверов в dhcp сервере микротик

     
  7. Здесь задается время резервирования IP адресов. Нажмите кнопку Next;
    Время резервирования dhcp настроек в микротик

     
  8. Настройка DHCP сервера успешно завершена. Нажмите кнопку OK.

Настройка dhcp сервера микротик завершена

Настройка Wi-Fi

Сначала включим Wi-Fi:

  1. Откройте меню Wireless;
  2. Нажмите левой кнопкой мыши на интерфейсе wlan1 и нажмите кнопку Enable (синяя галочка).

Включить Wi-Fi интерфейс микротик

 

Создаем пароль для подключения к точке доступа MikroTik:

  1. Откройте вкладку Security Profiles и сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши по default;
  2. В появившемся окне в списке Mode выберите dynamic keys;
  3. Поставьте галочку напротив регистрации по протоколу WPA2 PSK;
  4. В поле WPA2 Pre-Shared Key введите пароль для подключения к Wi-Fi точке;
  5. Нажмите кнопку OK.

Настройка пароля Wi-Fi в Микротик

 

Настраиваем параметры Wi-Fi точки MikroTik:

  1. Откройте вкладку Interfaces и сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на Wi-Fi интерфейсе wlan1, чтобы зайти в его настройки;
  2. Перейдите на вкладку Wireless;
  3. В списке Mode выберите режим работы ap bridge;
  4. В списке Band выберите 2GHz-B/G/N (в каких стандартах будет работать Wi-Fi точка);
  5. В списке Channel Width укажите ширину канала 20/40Mhz HT Above, чтобы беспроводные устройства смогли подключиться на максимальной скорости с шириной канала 40 МГц;
  6. В списке Frequency укажите, на какой частоте будет работать Wi-Fi;
  7. В поле SSID укажите имя Wi-Fi сети;
  8. Нажмите кнопку OK.

Настройка wifi в микротик

 

Настройка NAT

Чтобы компьютеры получили выход в интернет, необходимо настроить NAT.

Добавляем правило NAT для первого провайдера:

  1. Откройте меню IP - Firewall;
  2. Перейдите на вкладку NAT;
  3. Нажмите кнопку Add (синий крестик);
  4. В появившемся окне на вкладке General в списке Chain должно быть выбрано srcnat;
  5. В списке Out. Interface выберите интерфейс первого провайдера ether1;
  6. Перейдите на вкладку Action;
    Настройка NAT первого провайдера

     
  7. В списке Action выберите masquaerade;
  8. Нажмите OK.
    Настройка маскарадинга первого провайдера на Микротик

 

Добавляем правило NAT для второго провайдера:

  1. На вкладке NAT нажмите кнопку Add (синий крестик);
  2. В появившемся окне на вкладке General в списке Chain должно быть выбрано srcnat;
  3. В списке Out. Interface выберите интерфейс второго провайдера ether2;
  4. Перейдите на вкладку Action;
    Настройка NAT второго провайдера
     
  5. В списке Action выберите masquaerade;
  6. Нажмите OK.
    Настройка маскарадинга второго провайдера на Mikrotik

Теперь на подключенных к роутеру компьютерах должен появиться интернет. Проверьте это.

 

Настройка переключения интернет каналов между двумя провайдерами

Для настройки переключения интернет каналов между двумя провайдерами будем использовать маршруты (Routes) и встроенную утилиту Netwatch.

У нас будет два маршрута, через которые может идти интернет трафик. Весь трафик будет идти по умолчанию через 1-го провайдера.

Если вдруг пропадет связь с 1-ым провайдером, то мы активируем 2-ой маршрут, и весь трафик пойдет через 2-го провайдера.

Как только восстановится связь через 1-го провайдера, мы деактивируем 2-ой маршрут, и весь трафик пойдет через 1-го провайдера.

Утилита Netwatch поможет пинговать ip-адрес в интернете и выполнять скрипты, если ip-адрес перестал пинговаться или снова начал. Она будет выполнять активацию и деактивацию маршрута.

 

Сначала удалим маршрут через первого провайдера, который создался автоматически, поскольку мы не можем редактировать его свойства.

  1. Откройте меню IP - Routes;
  2. Кликните левой кнопкой мыши по маршруту первого провайдера со шлюзом 10.10.10.1 unrechable;
  3. Нажмите кнопку удалить (красный минус).

Удаляем маршрут по умолчанию в роутере Микротик

 

Теперь изменим параметры маршрута второго провайдера:

  1. Сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши по маршруту второго провайдера;
  2. В поле Gateway должен быть указан шлюз второго провайдера 20.20.20.1;
  3. В поле Distance ставим приоритет 2;
  4. Нажмите кнопку Comment;
    Настройка маршрута второго провайдера

     
  5. В поле напишите комментарий ISP2. Комментарий необходим для того, чтобы наши скрипты могли идентифицировать маршрут и активировать или деактивировать его.
  6. Нажмите кнопку OK и в следующем окне еще раз OK.
    Настройка комментария маршрута второго провайдера

     
  7. Выберите маршрут второго провайдера, кликнув по нему левой кнопкой мыши, и деактивируйте, нажав кнопку с красным крестиком. После этого маршрут станет серого цвета.
    Деактивация маршрута второго провайдера

 

Дальше нужно добавить маршрут первого провайдера заново, но прежде определим, какой IP-адрес шлюза выдает первый провайдер.

  1. Откройте меню IP - DHCP Client;
  2. Сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на интерфейсе ether1;
  3. Перейдите на вкладку Status;
  4. Выпишите IP-адрес шлюза из поля Gateway. Он будет нужен при создании маршрута через первого провайдера.
Шлюз провайдера

 

Теперь добавляем маршрут через первого провайдера:

  1. Откройте меню IP - Routes;
  2. Нажмите кнопку добавить (синий плюсик);
  3. В поле Gateway укажите шлюз первого провайдера 10.10.10.1;
  4. В поле Distance ставим приоритет 3;
  5. Нажмите Comment;
    Добавляем маршрут через первого провайдера в Микротик

     
  6. В поле напишите комментарий ISP1.
  7. Нажмите кнопку OK и еще раз OK в следующем окне.
    Добавляем комментарий к маршруту первого провайдера

 

3-й маршрут понадобится для того, чтобы сервер Google по умолчанию пинговался только через 1-го провайдера.

  1. Нажмите кнопку добавить (синий плюсик);
  2. В поле Dst. Address укажите IP-адрес сервера Google 8.8.4.4;
  3. В поле Gateway укажите шлюз первого провайдера 10.10.10.1;
  4. В поле Distance ставим приоритет 1;
  5. Нажмите Comment;
    Добавляем маршрут к серверу Google через первого провайдера

     
  6. Напишите комментарий GOOGLE.
  7. Нажмите кнопку OK и еще раз OK.
    Добавляем комментарий к маршруту первого провайдера

 

Также добавим в Firewall правило, которое запретит пинговать ip-адрес 8.8.4.4 через 2-го провайдера. Иначе утилита Netwatch подумает, что связь с 1-ым провайдером восстановилась, и будет постоянно переключать маршруты по кругу.

  1. Откройте меню IP - Firewall и перейдите на вкладку Filter Rules;
  2. Нажмите кнопку добавить (синий плюсик);
  3. В списке Chain выберите Output;
  4. В поле Dst. Address введите адрес сервера 8.8.4.4;
  5. В списке Out. Interface выберите ether2;
  6. Перейдите на вкладку Action;
    Настройка фаервола для запрета пингования сервера Google через второго провайдера

     
  7. В списке Action выберите Drop;
  8. Нажмите кнопку OK.
    Настройка фаервола для запрета пингования сервера Google через второго провайдера

 

Netwatch будет проверять связь с интернетом путем пингования сервера Google с IP-адресом 8.8.4.4. Как только сервер перестанет пинговаться, выполнится скрипт, который активирует 2-й маршрут и трафик пойдет через 2-го провайдера. Как только связь через 1-го провайдера восстановится, то выполнится другой скрипт, который деактивирует 2-й маршрут и трафик пойдет через 1-го провайдера.

  1. Откройте меню Tools - Netwatch;
  2. Нажмите кнопку добавить (синий плюсик);
  3. В поле Host укажите сервер Google 8.8.4.4, который утилита будет пинговать;
  4. В поле Interval укажите интервал времени 00:00:05, через который будет пинговаться сервер. Для отладки работы скриптов поставим небольшой интервал 5 секунд. После отладки переключения между двумя провайдерами увеличим интервал до 30 секунд.
  5. Перейдите на вкладку Down;
    Настройка Netwatch в MikroTik

     
  6. На вкладке Down вставляем скрипт /ip route enable [find comment="ISP2"] Этот скрипт будет активировать маршрут через второго провайдера, если перестанет пинговаться сервер Google;
  7. Перейдите на вкладку Up;
    Настройка Netwatch Down в MikroTik

     
  8. На вкладке Up вставляем скрипт /ip route disable [find comment="ISP2"] Этот скрипт будет деактивировать маршрут через второго провайдера, если восстановится связь через первого провайдера;
  9. Нажмите кнопку OK.
    Настройка Netwatch Up в MikroTik

 

Проверка переключения интернета между двумя провайдерами

Проверим, как работает переключение между двумя провайдерами.

  1. Откройте меню IP - Routes. Маршрут второго провайдера должен быть серого цвета, т.е. не активен;
    Проверка настройки MikroTik на два провайдера

     
  2. Отсоедините от роутера кабель 1-го провайдера;
  3. В Routes маршрут второго провайдера должен активироваться.
    Переключение на второго провайдера в роутере Микротик

     
  4. Проверьте, что на компьютерах есть интернет.
  5. Теперь подключаем кабель первого провайдера обратно.
  6. В Routes маршрут второго провайдера должен деактивироваться.
    Проверка настройки MikroTik на два провайдера
  7. Проверьте, что на компьютерах есть интернет.

 

Настройка роутера MikroTik на два провайдера работает правильно. Теперь можно увеличить интервал пингования сервера Google.

  1. Откройте меню Tools - Netwatch;
  2. Сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши по 8.8.4.4;
  3. На вкладке Host в поле Interval укажите интервал времени 00:00:30 - 30 секунд.
  4. Нажмите кнопку OK.
    Настройка интервала времени Netwatch в MikroTik

     

На этом настройка маршрутизатора Микротик на два провайдера завершена.

 

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Отзывы о статье

  Оценка: 5, Голосов: 108, Комментариев: 233

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Окин 25.08.2020 17:51:10
Добрый день, у меня MikroTik RB4011iGS на OS 6.45.5 версии. Проблема следующая, имеется два провайдера оба работают на обоих работает интернет, к Микротику подключен MyPBX в котором всё настроено, всё вроде как работает и интернет и SIP телефония, но как только падает йота и переходит на смайл, то телефоны больше не работают хотя есть интернет, в чём может быть проблема? Я новенький с Микротиком поэтому прошу помощи.
Роберт 11.09.2020 17:39:56
Телефонная станция держит открытыми UDP-подключения с вашим телефонным провайдером, то есть пытается отправлять в несуществующую UDP-сессию. самое простое решение - удалять все исходящие UDP-сессии с FreePBX.
Виталий 18.08.2020 13:03:51
Помогите настроить роутер на двух провайдеров по изернету и по 3G. Есть "свисток" Хуавей". По статье, написаной выше, настроить не получается.
Дмитрий 07.08.2020 19:23:51
Здравствуйте. Настроили роутер Микротик на два провайдера и пробросили порты для подключения к внутренним компьютерам. Но при подключении извне, все программы определяют адрес как 192.168.1.1. Вместо того IP адреса, который подключается. В чём может быть проблема? Роутер, получается, подменяет входящий на него адрес на свой. Хотя в логах роутера адрес присутствует и видны подключения с разных внешних айпишников.
Максим 22.07.2020 16:33:11
Здравствуйте!
А что делать если оба провайдера дают интернет по dhcp с привязкой по мак адресу? Как настроить тогда?
И если я включу ddns будет ли одно доменное имя работать с двумя провайдерами? Нужно под сервер сделать доступ по одному домену
Техподдержка 22.07.2020 17:31:01
Если оба провайдера дают интернет по dhcp, то можно менять приоритет маршрута через DHCP client.
Доменное имя работать с двумя провайдерами будет, но нужно дополнительно добавлять скрипт, который после переключения на другого провайдера, будет обновлять IP.
Oleksa 18.07.2020 13:21:07
Дякую! Скажіть, будь ласка, якщо ми активуємо другий маршрут, то як пакети знатимуть, що треба ним скористатися, а не першим? Чи на вашу думку не потрібно вимкнути перший маршрут? І навпаки після відновлення? Дякую!
Техподдержка 20.07.2020 11:34:38
У второго маршрута приоритет Distance выше, поэтому при его включении пакеты пойдут через него.
Отключать первый маршрут не нужно, т.к. роутер тогда не узнает, что появился интернет на первом провайдере.
Oleksa 20.07.2020 11:57:43
Спасибі. В принципі, ми же не вимикаємо інтерфейси, а лише деактивовуємо маршрути від користувачів локалки...?

У мене так: netwatch перевіряє доступ до 8.8.4.4, ISP1 дистанція завжди 2

UP:
:log warning ("Main internet re-connected");
/ip route set [find comment="ISP2"] distance=3
/ip route disable [find comment="ISP2"]

DOWN:
:log error ("No internet!");
/ip route enable [find comment="ISP2"]
/ip route set [find comment="ISP2"] distance=1
Техподдержка 20.07.2020 12:48:02
/ip route disable и /ip route enable можно убрать
Дмитрий 17.07.2020 11:56:38
После настройки интернет пингуется, но на ПК интернета нет. Пишет: DNS не доступен
Дмитрий 17.07.2020 09:56:54
А если два белых провайдера со статикой, то их DNS куда прописывать? Все четыре(по два на каждого) в IP-DNS?
Техподдержка 20.07.2020 13:03:35
В IP-DNS пропишите Google DNS 8.8.8.8
Дмитрий 20.07.2020 13:32:23
Пробовал. Тоже самое. Поставил галку в Allow Remote Requests и все заработало
Леонід 09.07.2020 23:52:53
В останній версії RouterOS 6.47 заборонили керування маршрутами (Enable/Disable) зі скриптів.
Підскажіть, як тепер правильно організувати резервування каналу?
Техподдержка 10.07.2020 10:14:57
В останній версії 6.47.1 НЕ заборонили керування маршрутами (Enable/Disable) зі скриптів. Все працює.
Можна також змінювати пріорітет маршруту Distance замість Enable/Disable.
Леонід 16.07.2020 13:52:32
Все правильно говорите, разобрался. Выключать можно собственноручно созданные маршруты, раньше работало и на динамически создаваемых вроде, но это не проблема.
Спасибо.
Володимир 07.07.2020 12:23:36
Викорисовувати NetWatch теке собі рішення. Краще створити марковані (mark) маршрути і скриптом пігнувати надійний хост (типу 8.8.8.8) через конкретний інтерфейс, так можна визачати , що основний канал піднявся. Можу поділитись скриптом
Игорь 08.07.2020 18:52:53
Поделитесь
Женя 21.08.2020 15:42:30
поделитесь плз
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