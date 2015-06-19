Настройка роутера MikroTik на два провайдера

В этой статье описана самая полная инструкция, как настроить роутер MikroTik на два провайдера.

Одновременное подключение к двум интернет-провайдерам используют, чтобы организовать резервный канал связи на тот случай, если пропадет связь с одним из провайдеров. В этом случае роутер автоматически переключится на второго провайдера, и вы сможете продолжать работать в интернете. Подключение к двум провайдерам используют в организациях, где нужно обеспечить постоянный доступ сотрудников к интернету.

Для обеспечения отказоустойчивого интернет-канала вам понадобится роутер, который поддерживает настройку на несколько провайдеров. Роутеры MikroTik прекрасно подходят для данной задачи.

Описание подключений

В примере мы будем использовать роутер MikroTik RB951Ui-2HnD.

В 1-ый порт роутера подключен кабель от 1-го провайдера, во 2-ой порт подключен кабель от 2-го провайдера, порты 3-5 и Wi-Fi используются для подключения компьютеров локальной сети.

1-й порт будет настроен на динамическое получение сетевых настроек от провайдера по DHCP. Провайдер выдает роутеру динамический IP-адрес 10.10.10.10

2-й порт будет настроен вручную на статический IP-адрес 20.20.20.20, шлюз 20.20.20.1 и маску 255.255.255.0

Сброс конфигурации по умолчанию

С помощью программы Winbox сбрасываем заводскую конфигурацию по умолчанию, чтобы настроить роутер MikroTik на два провайдера с нуля:

Откройте меню System - Reset Configuration; Поставьте галочку No Default Configuration; Нажмите Reset Configuration.

Далее нажмите кнопку Yes.

После перезагрузки в Winbox выберите в списке MAC адрес устройства, и подключитесь с пользователем admin без пароля.

Настройка 1-го WAN порта

Настраиваем 1-й порт на динамическое получение сетевых настроек от провайдера по DHCP.

Откройте меню IP - DHCP Client; Нажмите кнопку Add (синий крестик); В появившемся окне в списке Interface выберите интерфейс ether1; Add Default Route выберите No; Нажмите кнопку OK.

Теперь мы получили IP адрес от провайдера, который отображается в столбце IP Address.

Проверим, что есть подключение к интернет. Откройте меню New Terminal и введите команду ping ya.ru. Как видите, пинг есть.

Настройка 2-го WAN порта

2-й порт настраиваем на статический IP-адрес 20.20.20.20, шлюз 20.20.20.1 и маску 255.255.255.0

Откройте меню IP - Addresses; Нажмите кнопку Add (синий крестик); В появившемся окне в поле Address пропишите статический IP адрес / маску подсети 20.20.20.20/24 ; В списке Interface выберите интерфейс ether2; Нажмите кнопку OK.

Настоим IP-адрес интернет шлюза:

Откройте меню IP - Routes; Нажмите кнопку Add (синий крестик); В появившемся окне в поле Gateway пропишите IP адрес шлюза 20.20.20.1; Нажмите кнопку OK.

Добавим IP-адрес DNS сервера:

Откройте меню IP - DNS; В поле Servers пропишите IP адрес DNS сервера, например 8.8.8.8; Уберите галочку Allow Remote Requests; Нажмите кнопку OK.

Проверим, что есть подключение к интернет. Отключите кабель первого провайдера, откройте меню New Terminal и введите команду ping ya.ru.

Пинги идут, значит все настроено правильно. Можно подключить кабель первого провайдера обратно.

Настройка LAN портов 3-5 и Wi-Fi

LAN порты 3-5 будут объединены с Wi-Fi интерфейсом в единую локальную сеть, к которой будут подключаться компьютеры.

Объединяем LAN порты 3-5 в свитч

Откройте меню Interface; Сделайте двойной щелчок мыши по интерфейсу ether4; В списке Master Port выберите ether3 (главный порт нашего свитча); Нажмите кнопку ОК.

Повторите тоже самое для интерфейса ether5.

Напротив портов ether4 и ether5 появится буква S (Slave - ведомый).

Создаем интерфейс Bridge-local и объединяем в нем LAN порты и Wi-Fi

Чтобы LAN порты 3-5 объединить с Wi-Fi в одну сеть, нужно создать bridge интерфейс, и добавить в него мастер порт свитча ether3 и Wi-Fi интерфейс wlan1.

Создаем интерфейс bridge-local:

Откройте меню Bridge; Нажмите кнопку Add (синий крестик); В поле Name пропишите имя интерфейса bridge-local; Нажмите кнопку OK.

Добавляем главный порт свитча ether3 в bridge-local:

Перейдите на вкладку Ports и нажмите кнопку Add (синий крестик); В списке Interface выберите главный ethernet порт свитча ether3; В списке Bridge выберите интерфейс bridge-local; Нажмите кнопку OK.

Добавляем Wi-Fi интерфейс в bridge-local:

На вкладке Ports нажмите кнопку Add (синий крестик); В списке Interface выберите беспроводной интерфейс wlan1; В списке Bridge выберите интерфейс bridge-local; Нажмите кнопку OK.

Назначаем IP-адрес интерфейсу bridge-local:

Откройте меню IP - Addresses; Нажмите кнопку Add (синий крестик); В поле Address введите IP-адрес и маску локальной сети 192.168.88.1/24; В списке Interface выберите интерфейс локальной сети bridge-local; Нажмите кнопку OK.

Настраиваем DHCP сервер локальной сети.

Чтобы компьютеры, подключенные к роутеру, получали сетевые настройки автоматически, настроим DHCP сервер:

Откройте меню IP - DHCP Server и нажмите кнопку DHCP Setup;

В списке DHCP Server Interface выберите bridge-local и нажмите Next;

В этом окне выбирается сеть для раздачи DHCP. Оставляем без изменений и нажимаем кнопку Next;

В следующем окне указывается адрес шлюза. Нажмите кнопку Next;

В этом окне прописывается диапазон IP адресов, которые будет раздавать DHCP сервер. Нажмите кнопку Next;

Далее вводятся адреса DNS серверов. Нажмите кнопку Next;

Здесь задается время резервирования IP адресов. Нажмите кнопку Next;

Настройка DHCP сервера успешно завершена. Нажмите кнопку OK.

Настройка Wi-Fi

Сначала включим Wi-Fi:

Откройте меню Wireless; Нажмите левой кнопкой мыши на интерфейсе wlan1 и нажмите кнопку Enable (синяя галочка).

Создаем пароль для подключения к точке доступа MikroTik:

Откройте вкладку Security Profiles и сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши по default; В появившемся окне в списке Mode выберите dynamic keys; Поставьте галочку напротив регистрации по протоколу WPA2 PSK; В поле WPA2 Pre-Shared Key введите пароль для подключения к Wi-Fi точке; Нажмите кнопку OK.

Настраиваем параметры Wi-Fi точки MikroTik:

Откройте вкладку Interfaces и сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на Wi-Fi интерфейсе wlan1, чтобы зайти в его настройки; Перейдите на вкладку Wireless; В списке Mode выберите режим работы ap bridge; В списке Band выберите 2GHz-B/G/N (в каких стандартах будет работать Wi-Fi точка); В списке Channel Width укажите ширину канала 20/40Mhz HT Above, чтобы беспроводные устройства смогли подключиться на максимальной скорости с шириной канала 40 МГц; В списке Frequency укажите, на какой частоте будет работать Wi-Fi; В поле SSID укажите имя Wi-Fi сети; Нажмите кнопку OK.

Настройка NAT

Чтобы компьютеры получили выход в интернет, необходимо настроить NAT.

Добавляем правило NAT для первого провайдера:

Откройте меню IP - Firewall; Перейдите на вкладку NAT; Нажмите кнопку Add (синий крестик); В появившемся окне на вкладке General в списке Chain должно быть выбрано srcnat; В списке Out. Interface выберите интерфейс первого провайдера ether1; Перейдите на вкладку Action;

В списке Action выберите masquaerade; Нажмите OK.

Добавляем правило NAT для второго провайдера:

На вкладке NAT нажмите кнопку Add (синий крестик); В появившемся окне на вкладке General в списке Chain должно быть выбрано srcnat; В списке Out. Interface выберите интерфейс второго провайдера ether2; Перейдите на вкладку Action;

В списке Action выберите masquaerade; Нажмите OK.

Теперь на подключенных к роутеру компьютерах должен появиться интернет. Проверьте это.

Настройка переключения интернет каналов между двумя провайдерами

Для настройки переключения интернет каналов между двумя провайдерами будем использовать маршруты (Routes) и встроенную утилиту Netwatch.

У нас будет два маршрута, через которые может идти интернет трафик. Весь трафик будет идти по умолчанию через 1-го провайдера.

Если вдруг пропадет связь с 1-ым провайдером, то мы активируем 2-ой маршрут, и весь трафик пойдет через 2-го провайдера.

Как только восстановится связь через 1-го провайдера, мы деактивируем 2-ой маршрут, и весь трафик пойдет через 1-го провайдера.

Утилита Netwatch поможет пинговать ip-адрес в интернете и выполнять скрипты, если ip-адрес перестал пинговаться или снова начал. Она будет выполнять активацию и деактивацию маршрута.

Сначала удалим маршрут через первого провайдера, который создался автоматически, поскольку мы не можем редактировать его свойства.

Откройте меню IP - Routes; Кликните левой кнопкой мыши по маршруту первого провайдера со шлюзом 10.10.10.1 unrechable; Нажмите кнопку удалить (красный минус).

Теперь изменим параметры маршрута второго провайдера:

Сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши по маршруту второго провайдера; В поле Gateway должен быть указан шлюз второго провайдера 20.20.20.1; В поле Distance ставим приоритет 2; Нажмите кнопку Comment;

В поле напишите комментарий ISP2. Комментарий необходим для того, чтобы наши скрипты могли идентифицировать маршрут и активировать или деактивировать его. Нажмите кнопку OK и в следующем окне еще раз OK.

Выберите маршрут второго провайдера, кликнув по нему левой кнопкой мыши, и деактивируйте, нажав кнопку с красным крестиком. После этого маршрут станет серого цвета.

Дальше нужно добавить маршрут первого провайдера заново, но прежде определим, какой IP-адрес шлюза выдает первый провайдер.

Откройте меню IP - DHCP Client; Сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на интерфейсе ether1; Перейдите на вкладку Status; Выпишите IP-адрес шлюза из поля Gateway. Он будет нужен при создании маршрута через первого провайдера.

Теперь добавляем маршрут через первого провайдера:

Откройте меню IP - Routes; Нажмите кнопку добавить (синий плюсик); В поле Gateway укажите шлюз первого провайдера 10.10.10.1; В поле Distance ставим приоритет 3; Нажмите Comment;

В поле напишите комментарий ISP1. Нажмите кнопку OK и еще раз OK в следующем окне.

3-й маршрут понадобится для того, чтобы сервер Google по умолчанию пинговался только через 1-го провайдера.

Нажмите кнопку добавить (синий плюсик); В поле Dst. Address укажите IP-адрес сервера Google 8.8.4.4; В поле Gateway укажите шлюз первого провайдера 10.10.10.1; В поле Distance ставим приоритет 1; Нажмите Comment;

Напишите комментарий GOOGLE. Нажмите кнопку OK и еще раз OK.

Также добавим в Firewall правило, которое запретит пинговать ip-адрес 8.8.4.4 через 2-го провайдера. Иначе утилита Netwatch подумает, что связь с 1-ым провайдером восстановилась, и будет постоянно переключать маршруты по кругу.

Откройте меню IP - Firewall и перейдите на вкладку Filter Rules; Нажмите кнопку добавить (синий плюсик); В списке Chain выберите Output; В поле Dst. Address введите адрес сервера 8.8.4.4; В списке Out. Interface выберите ether2; Перейдите на вкладку Action;

В списке Action выберите Drop; Нажмите кнопку OK.

Netwatch будет проверять связь с интернетом путем пингования сервера Google с IP-адресом 8.8.4.4. Как только сервер перестанет пинговаться, выполнится скрипт, который активирует 2-й маршрут и трафик пойдет через 2-го провайдера. Как только связь через 1-го провайдера восстановится, то выполнится другой скрипт, который деактивирует 2-й маршрут и трафик пойдет через 1-го провайдера.

Откройте меню Tools - Netwatch; Нажмите кнопку добавить (синий плюсик); В поле Host укажите сервер Google 8.8.4.4, который утилита будет пинговать; В поле Interval укажите интервал времени 00:00:05, через который будет пинговаться сервер. Для отладки работы скриптов поставим небольшой интервал 5 секунд. После отладки переключения между двумя провайдерами увеличим интервал до 30 секунд. Перейдите на вкладку Down;

На вкладке Down вставляем скрипт /ip route enable [find comment="ISP2"] Этот скрипт будет активировать маршрут через второго провайдера, если перестанет пинговаться сервер Google; Перейдите на вкладку Up;

На вкладке Up вставляем скрипт /ip route disable [find comment="ISP2"] Этот скрипт будет деактивировать маршрут через второго провайдера, если восстановится связь через первого провайдера; Нажмите кнопку OK.

Проверка переключения интернета между двумя провайдерами

Проверим, как работает переключение между двумя провайдерами.

Откройте меню IP - Routes. Маршрут второго провайдера должен быть серого цвета, т.е. не активен;

Отсоедините от роутера кабель 1-го провайдера; В Routes маршрут второго провайдера должен активироваться.

Проверьте, что на компьютерах есть интернет. Теперь подключаем кабель первого провайдера обратно. В Routes маршрут второго провайдера должен деактивироваться. Проверьте, что на компьютерах есть интернет.

Настройка роутера MikroTik на два провайдера работает правильно. Теперь можно увеличить интервал пингования сервера Google.

Откройте меню Tools - Netwatch; Сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши по 8.8.4.4; На вкладке Host в поле Interval укажите интервал времени 00:00:30 - 30 секунд. Нажмите кнопку OK.



На этом настройка маршрутизатора Микротик на два провайдера завершена.