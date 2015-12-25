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Простая настройка Wi-Fi точки MikroTik на раздачу

25.12.2015
  1. Подключение Wi-Fi точки к компьютеру
  2. Настройка сетевой карты компьютера
  3. Вход в настройки
  4. Настройка Wi-Fi
  5. Выбор режима работы
  6. Настройка работы в режиме Router
  7. Настройка работы в режиме Bridge
  8. Смена стандартного пароля администратора
  9. Сброс настроек

В этой статье мы расскажем, как быстро и просто настроить Wi-Fi точку MikroTik на раздачу интернета.

Беспроводные точки MikroTik управляются операционной системой MikroTik RouterOS с огромным количеством возможностей и настроек. Поэтому новичку разобраться в ней довольно сложно.

Но есть упрощенная настройка Quick Set, позволяющая быстро настроить базовый функционал устройства. Мы расскажем, как настроить Wi-Fi точку MikroTik на раздачу с помощью Quick Set.

Данная инструкция подойдет для всех Wi-Fi точек MikroTik с RouterOS Level4 и выше: wAP, Groove A-52HPn, Metal 2SHPn, SXT 5 ac, SXT G-2HnD и др.

Настройку можно выполнять через Web-браузер или программу Winbox для ОС Windows. Удобнее всего это делать через Winbox, поскольку программа умеет подключаться к устройству не только по IP адресу, но и по MAC адресу.

Бывает, что после сброса устройства к заводским настройкам ему не присваивается IP адрес по умолчанию 192.168.88.1 до тех пор, пока не применишь стандартную конфигурацию. В этом случае нужно подключиться к устройству по MAC адресу с помощью Winbox.

Мы рассмотрим настройку с помощью программы Winbox. Настройка через Web-браузер выполняется аналогичным образом.

 

Подключение Wi-Fi точки к компьютеру

Сначала подключаем устройство к компьютеру. Беспроводную точку после настройки можно будет отключить от компьютера и подключить к кабелю провайдера, роутеру или коммутатору.

В комплекте с точками MikroTik идет POE инжектор, который часто подключают не правильно. Подключение должно выполняться так, как показано на рисунке.

Подключение Wi-Fi точки MikroTik через POE инжектор

 

Настройка сетевой карты компьютера

Чтобы попасть в настройки Wi-Fi точки Mikrotik, необходимо настроить сетевую карту компьютера на IP адрес из одной подсети, например 192.168.88.21.

Откройте Пуск → Панель управления → Центр управления сетями и общим доступом.

Windows7 - Панель управления

 

Далее идите в Изменение параметров адаптера.

Windows7 - Изменение параметров адаптера

 

Щелкните правой кнопкой мыши на Подключение по локальной сети и выберите Свойства.

Windows7 - Подключение по локальной сети

 

Выберите Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) и нажмите кнопку Свойства.

Windows7 - Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)

 

Выберите Использовать следующий IP-адрес, введите IP-адрес 192.168.88.21, Маску подсети 255.255.255.0 и нажмите кнопку OK.

Статические настройки сетевой карты компьютера

 

Вход в настройки

Если вы настраиваете Wi-Fi точку MikroTik через Web-браузер (Internet Explorer или другой), напишите в адресной строке 192.168.88.1 — это IP адрес по умолчанию для устройств MikroTik.

Внимание! В Web-браузере в настройках не должен быть указан proxy-сервер

В открывшемся окне введите Login: admin без пароля и нажмите кнопку Login.

Вход в настройки Wi-Fi точки MikroTik через Web-интерфейс

 

Мы будем настраивать Wi-Fi точку MikroTik с помощью программы, поэтому скачиваем Winbox с сайта производителя и запускаем.

Перейдите на вкладку Neighbors и нажмите кнопку Refresh. В списке должна появится ваша точка.

Обратите внимание, что если нажать на MAC адрес, то мы будем подключаться к устройству по MAC адресу.

Если нажать на IP адрес, то будем подключаться к устройству по IP адресу.

Мы нажимаем на MAC адрес, после чего он появится в поле Connect To:, вводим логин admin без пароля, и нажимаем кнопку Connect.

Подключение к Wi-Fi точке MikroTik через Winbox

 

После этого нажмите слева меню Quick Set.

Быстрая настройка Wi-Fi точки MikroTik через QuickSet

 

В данном окне будем настраивать Wi-Fi точку MikroTik на раздачу интернета.

Окно QuickSet для удобной настройки Wi-Fi точки MikroTik

 

Настройка Wi-Fi

Сначала выбираем режим точки доступа WISP AP и приступаем к настройке Wi-Fi.

  • Wireless Protocol - выберите беспроводной протокол 802.11. Протоколы nstreme и nv2 - это фирменные протоколы MikroTik, и по ним может работать только оборудование MikroTik.
  • Network Name - укажите название Wi-Fi точки, которое будет отображаться при сканировании Wi-Fi сетей.
  • Frequency - выберите рабочую частоту беспроводной точки. Если у вас в сети есть Wi-Fi роутер или другие точки, выберите такую частоту, чтобы она не совпадала с другими точками, и они не создавали друг другу помехи.
  • Band - укажите стандарты 2GHz-B/G/N, чтобы старые устройства, работающие в B и G стандартах, могли подключаться к Wi-Fi точке.
  • Channel Width - ставим ширину канала 20/40MHz Ce, чтобы получить максимальную скорость передачи данных с устройствами, поддерживающими ширину канала 40 МГц.
    Иногда устройства, не поддерживающие ширину канала 40 МГц, не могут подключиться при данных настройках. В этом случае попробуйте выставить ширину канала 20MHz.
  • Country - выбор страны можно оставить пустым. Для лучшей совместимости с устройствами Apple, говорят, лучше выбрать страну United States.
  • Security - настройки безопасности. Для лучшей безопасности ставим галочку только напротив WPA2.
  • Encryption - выберите алгоритм шифрования только aes ccm;
  • Wi-Fi Password - введите пароль для подключения к Wi-Fi точке не менее 8-ми символов.

Настройка Wi-Fi интерфейса беспроводной точки MikroTik

 

Выбор режима работы

В разделе Configuration необходимо выбрать режим работы беспроводной точки MikroTik.

Выбор режима работы Wi-Fi точки MikroTik

 

Режим Router — используют, когда Wi-Fi точку подключают напрямую к кабелю провайдера. В этом случае вам нужно скрыть клиентов, которые подключаются к Wi-Fi точке в отдельную подсеть. Иначе потребовалось бы заключать договор с провайдером на подключение каждого клиента к интернету. В этом режиме интернет-провайдер не видит абонентов, находящихся за беспроводной точкой. Wi-Fi точка играет роль интернет шлюза для клиентов.

Wi-Fi точка MikroTik в режиме Router

 

Режим Bridge — используют, когда Wi-Fi точку подключают к роутеру. В этом режиме роутер раздает автоматические сетевые настройки клиентам, подключающимся к Wi-Fi точке. При этом абоненты, подключенные к роутеру по кабелю и к беспроводной точке, находятся в одной подсети и могут передавать данные друг другу.

Wi-Fi точка MikroTik в режиме Bridge

 

Настройка работы в режиме Router

В разделе Configuration выберите режим работы Router.

Если ваш провайдер выдает сетевые настройки автоматически по DHCP, то в разделе Internet сделайте следующие настройки:

  • Address Acquisition - выберите Automatic;
  • MAC Address - оставляем без изменений. Если ваш провайдер блокирует доступ по MAC адресу, измените его на разрешенный. Обычно это MAC адрес сетевой карты компьютера или роутера.

Автоматические настройки Wi-Fi точки MikroTik в режиме роутера

 

Если провайдер использует статические сетевые настройки, в разделе Internet сделайте следующие настройки:

  • Address Acquisition - выберите Static;
  • IP Address - введите IP адрес, который вам выдал провайдер. Обычно статические настройки указаны в договоре с провайдером;
  • Netmask - укажите маску;
  • Gateway - введите адрес шлюза;
  • DNS Servers - укажите адреса DNS серверов;
  • MAC Address - оставляем без изменений. Если провайдер блокирует доступ по MAC адресу, измените его на разрешенный. Обычно это MAC адрес сетевой карты компьютера или роутера.

Статические настройки Wi-Fi точки MikroTik в режиме роутера

 

Если провайдер использует соединение по PPPoE, в разделе Internet сделайте следующие настройки:

  • Address Acquisition - выберите PPPoE;
  • PPPoE User - введите имя пользователя;
  • PPPoE Password - введите пароль;
  • PPPoE Service Name - введите имя сервиса;
  • MAC Address - оставляем без изменений. Если ваш провайдер блокирует доступ по MAC адресу, измените его на разрешенный. Обычно это MAC адрес сетевой карты компьютера или роутера.

Настройка PPPoE Wi-Fi точки MikroTik в режиме роутера

 

Теперь выполним настройку локальной сети в разделе Local Network:

  • IP Address - указываем IP адрес Wi-Fi точки. Оставим стандартный 192.168.88.1;
  • Netmask - выберем стандартную маску для нашей подсети 255.255.255.0;
  • DHCP Server - поставьте галочку, чтобы включить DHCP сервер. Он позволит автоматически раздавать сетевые настройки подключающимся клиентам;
  • DHCP Server Range - диапазон IP адресов, которые будут выдаваться подключающимся клиентам. Вводим диапазон 192.168.88.2-192.168.88.254;
  • NAT - ставим галочку, чтобы разрешить подключающимся клиентам выход в интернет.

Настройка локальной сети Wi-Fi точки MikroTik

 

Настройка работы в режиме Bridge

Выберите в разделе Configuration режим работы Bridge.

Если вы хотите, чтобы Wi-Fi точка получала сетевые настройки от роутера автоматически по DHCP, то в разделе Bridge выполните следующие настройки:

  • Address Acquisition - выберите Automatic;
  • MAC Address - оставляем без изменений.

Автоматические настройки Wi-Fi точки MikroTik в режиме бриджа

 

Мне больше нравится указывать IP адрес Wi-Fi точки вручную, чтобы потом точно знать где ее искать. Поэтому я использую статические сетевые настройки.

Если вы используете статические сетевые настройки, в разделе Bridge выполните следующие настройки:

  • Address Acquisition - выберите Static;
  • IP Address - введите IP адрес Wi-Fi точки. Он должен быть из одной подсети с роутером;
  • Netmask - выберите маску 255.255.255.0;
  • Gateway - введите IP адрес шлюза (IP адрес вашего роутера);
  • DNS Servers - укажите адреса DNS серверов. Можно указать адрес роутера или адрес DNS сервера Google 8.8.8.8.

Статические настройки Wi-Fi точки MikroTik в режиме бриджа

 

Смена стандартного пароля администратора

Чтобы никто, кроме администратора, не смог зайти в настройки Wi-Fi точки, нужно поставить пароль. По умолчанию пароля нет.

Для этого в разделе System в поле Password введите новый пароль и подтвердите его в поле Confirm Password.

Смена стандартного пароля в Wi-Fi точке MikroTik

 

В конце нажимаем кнопку OK, чтобы сохранить все настройки.

Теперь Wi-Fi точку MikroTik можно подключить к кабелю провайдера или роутеру, в зависимости от типа вашего подключения.

В конце не забудьте изменить настройки сетевой карты вашего компьютера на необходимые.

 

Сброс настроек

Если вы что-то перемудрили с настройками и не можете попасть на устройство, выполните его сброс к заводским настройкам.

  1. Отключите питание;
  2. Зажмите и держите кнопку Reset;
  3. Подайте питание;
  4. Дождитесь пока начнет мигать индикатор;
  5. Отпустите кнопку Reset;
  6. После перезагрузки подключитесь к устройству с помощью программы Winbox по MAC адресу, т.к. у устройства может быть IP адрес 0.0.0.0. В этом случае вы не сможете попасть в настройки через Web-интерфейс по стандартному IP адресу 192.168.88.1.
  7. В Winbox в появившемся окне нажмите кнопку OK, чтобы применить настройки по умолчанию. В некоторых прошивках данное окно может не появится, а сразу применится стандартная конфигурация.

Применение стандартной конфигурации в Wi-Fi точке MikroTik

 

После этого устройству присвоится стандартный IP адрес 192.168.88.1, и появится доступ к настройкам через Web-интерфейс.

 

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Отзывы о статье

  Оценка: 5, Голосов: 18, Комментариев: 37

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Вячеслав 29.06.2020 15:12:24
Не могу настроить mAP lite. Кто знает?
дмитрий 10.05.2020 06:10:48
Здраствуйте подскажите в каком режиме лучше настроить точки так что бы в доме можно было поставить роутер сейчас стоят в режиме моста 5 iite микротик при подключение к роутеру интернета нет я так понимаю надо лицензию расширять можно ли как то без лицензии обойти это
Дмитрий 26.04.2020 21:17:23
В режиме точки доступа (bridge) роутер не может работать в режиме двух диапазонов? Как только выбираю AP dual, пропадает опция bridge.
Техподдержка 27.04.2020 20:46:05
В упрощенном меню QuickSet в режиме Home AP dual опция bridge не доступна.
Чтобы она стала доступна, выберите режим WISP AP. Однако в этом режиме в меню QuickSet нельзя настроить два диапазона частот. Второй диапазон настройте вручную через меню Wireless.
Павел 02.03.2020 16:14:09
Здравствуйте. Такая ситуация, имеется локальная сеть c dhcp и dns сервером и с доступом в интернет. Необходимо настроить микротик так, что бы он раздавал по вайфай интернет и локальную сеть. Вроде бы все настроено, но пока на клиенте(телефон или планшет) принудительно не забьешь ip, dns, выключив dhcp - ничего не работает. С relay игрался, не особо помогает. Подскажите пож-та, как все правильно настроить? Прошивка 6.44.1
Никита 19.02.2020 14:25:05
День добрый. Подскажите как настроить мост между двумя MikroTik Groove A-52HPn ??
Техподдержка 19.02.2020 14:51:40
Никита 20.02.2020 08:47:47
спасибо, статья помогла!
а подскажите, есть ли у данной модели функция регулировки мощности передачи?
Техподдержка 20.02.2020 10:00:45
Никита 20.02.2020 10:35:12
Спасибо, очень помогло.
Никита Викторович Ив 17.02.2020 21:08:54
Спасибо! Отличная статья, очень помогла! Все четко и доступно даже для меня))
Павел 29.01.2020 08:22:16
Здравствуйте! Подскажите, как правильно настроить микротик в режиме повторителя, с раздачей локальных ip?
Техподдержка 30.01.2020 11:35:06
Алексей 05.12.2019 04:56:00
Здравствуйте! Как настроить Mikrotik mAP Lite для раздачи Wi-fi но без раздачи ip-шников в сети? Сам Mikrotik в локалке подключен в роутер tp-link. Он либо создает подсеть 192.168.88 либо у него нет выхода в интернет
Техподдержка 05.12.2019 10:46:46
Алексей 05.12.2019 11:57:32
Вчера так и настроил, в быстрой настройке WISP AP-Bridge. Сегодня пришел на работу - часть компов в подсети 88. Есть предположения?
Техподдержка 05.12.2019 12:50:15
Видимо, DHCP сервер работает. Отключите его.
Или сбросьте к заводским настройкам и настройте заново.
Алексей 06.12.2019 03:55:52
Благодарю за ответы
Максим Русанов 30.10.2019 22:11:59
Здравствуйте. Подскажите пжл. В какой режим нужно поставить MikroTik 2 (он подключен к Пк по проводу, и должен принять Wi-Fi от другого MikroTik 1, который я настроил, как в статье данной). Спасибо.
Техподдержка 04.11.2019 14:58:15
В режиме CPE.
Режим сети лучше поставить Configuration-Mode-Router.
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