Простая настройка Wi-Fi точки MikroTik на раздачу

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В этой статье мы расскажем, как быстро и просто настроить Wi-Fi точку MikroTik на раздачу интернета.
Беспроводные точки MikroTik управляются операционной системой MikroTik RouterOS с огромным количеством возможностей и настроек. Поэтому новичку разобраться в ней довольно сложно.
Но есть упрощенная настройка Quick Set, позволяющая быстро настроить базовый функционал устройства. Мы расскажем, как настроить Wi-Fi точку MikroTik на раздачу с помощью Quick Set.
Данная инструкция подойдет для всех Wi-Fi точек MikroTik с RouterOS Level4 и выше: wAP, Groove A-52HPn, Metal 2SHPn, SXT 5 ac, SXT G-2HnD и др.
Настройку можно выполнять через Web-браузер или программу Winbox для ОС Windows. Удобнее всего это делать через Winbox, поскольку программа умеет подключаться к устройству не только по IP адресу, но и по MAC адресу.
Бывает, что после сброса устройства к заводским настройкам ему не присваивается IP адрес по умолчанию 192.168.88.1 до тех пор, пока не применишь стандартную конфигурацию. В этом случае нужно подключиться к устройству по MAC адресу с помощью Winbox.
Мы рассмотрим настройку с помощью программы Winbox. Настройка через Web-браузер выполняется аналогичным образом.
Сначала подключаем устройство к компьютеру. Беспроводную точку после настройки можно будет отключить от компьютера и подключить к кабелю провайдера, роутеру или коммутатору.
В комплекте с точками MikroTik идет POE инжектор, который часто подключают не правильно. Подключение должно выполняться так, как показано на рисунке.
Чтобы попасть в настройки Wi-Fi точки Mikrotik, необходимо настроить сетевую карту компьютера на IP адрес из одной подсети, например 192.168.88.21.
Откройте Пуск → Панель управления → Центр управления сетями и общим доступом.
Далее идите в Изменение параметров адаптера.
Щелкните правой кнопкой мыши на Подключение по локальной сети и выберите Свойства.
Выберите Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) и нажмите кнопку Свойства.
Выберите Использовать следующий IP-адрес, введите IP-адрес 192.168.88.21, Маску подсети 255.255.255.0 и нажмите кнопку OK.
Если вы настраиваете Wi-Fi точку MikroTik через Web-браузер (Internet Explorer или другой), напишите в адресной строке 192.168.88.1 — это IP адрес по умолчанию для устройств MikroTik.
В открывшемся окне введите Login: admin без пароля и нажмите кнопку Login.
Мы будем настраивать Wi-Fi точку MikroTik с помощью программы, поэтому скачиваем Winbox с сайта производителя и запускаем.
Перейдите на вкладку Neighbors и нажмите кнопку Refresh. В списке должна появится ваша точка.
Обратите внимание, что если нажать на MAC адрес, то мы будем подключаться к устройству по MAC адресу.
Если нажать на IP адрес, то будем подключаться к устройству по IP адресу.
Мы нажимаем на MAC адрес, после чего он появится в поле Connect To:, вводим логин admin без пароля, и нажимаем кнопку Connect.
После этого нажмите слева меню Quick Set.
В данном окне будем настраивать Wi-Fi точку MikroTik на раздачу интернета.
Сначала выбираем режим точки доступа WISP AP и приступаем к настройке Wi-Fi.
В разделе Configuration необходимо выбрать режим работы беспроводной точки MikroTik.
Режим Router — используют, когда Wi-Fi точку подключают напрямую к кабелю провайдера. В этом случае вам нужно скрыть клиентов, которые подключаются к Wi-Fi точке в отдельную подсеть. Иначе потребовалось бы заключать договор с провайдером на подключение каждого клиента к интернету. В этом режиме интернет-провайдер не видит абонентов, находящихся за беспроводной точкой. Wi-Fi точка играет роль интернет шлюза для клиентов.
Режим Bridge — используют, когда Wi-Fi точку подключают к роутеру. В этом режиме роутер раздает автоматические сетевые настройки клиентам, подключающимся к Wi-Fi точке. При этом абоненты, подключенные к роутеру по кабелю и к беспроводной точке, находятся в одной подсети и могут передавать данные друг другу.
В разделе Configuration выберите режим работы Router.
Если ваш провайдер выдает сетевые настройки автоматически по DHCP, то в разделе Internet сделайте следующие настройки:
Если провайдер использует статические сетевые настройки, в разделе Internet сделайте следующие настройки:
Если провайдер использует соединение по PPPoE, в разделе Internet сделайте следующие настройки:
Теперь выполним настройку локальной сети в разделе Local Network:
Выберите в разделе Configuration режим работы Bridge.
Если вы хотите, чтобы Wi-Fi точка получала сетевые настройки от роутера автоматически по DHCP, то в разделе Bridge выполните следующие настройки:
Мне больше нравится указывать IP адрес Wi-Fi точки вручную, чтобы потом точно знать где ее искать. Поэтому я использую статические сетевые настройки.
Если вы используете статические сетевые настройки, в разделе Bridge выполните следующие настройки:
Чтобы никто, кроме администратора, не смог зайти в настройки Wi-Fi точки, нужно поставить пароль. По умолчанию пароля нет.
Для этого в разделе System в поле Password введите новый пароль и подтвердите его в поле Confirm Password.
В конце нажимаем кнопку OK, чтобы сохранить все настройки.
Теперь Wi-Fi точку MikroTik можно подключить к кабелю провайдера или роутеру, в зависимости от типа вашего подключения.
В конце не забудьте изменить настройки сетевой карты вашего компьютера на необходимые.
Если вы что-то перемудрили с настройками и не можете попасть на устройство, выполните его сброс к заводским настройкам.
После этого устройству присвоится стандартный IP адрес 192.168.88.1, и появится доступ к настройкам через Web-интерфейс.
Отзывы о статье
Чтобы она стала доступна, выберите режим WISP AP. Однако в этом режиме в меню QuickSet нельзя настроить два диапазона частот. Второй диапазон настройте вручную через меню Wireless.
а подскажите, есть ли у данной модели функция регулировки мощности передачи?
Уменьшение мощности Wi-Fi передатчика
Или сбросьте к заводским настройкам и настройте заново.
Режим сети лучше поставить Configuration-Mode-Router.