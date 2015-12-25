Простая настройка Wi-Fi точки MikroTik на раздачу

В этой статье мы расскажем, как быстро и просто настроить Wi-Fi точку MikroTik на раздачу интернета.

Беспроводные точки MikroTik управляются операционной системой MikroTik RouterOS с огромным количеством возможностей и настроек. Поэтому новичку разобраться в ней довольно сложно.

Но есть упрощенная настройка Quick Set, позволяющая быстро настроить базовый функционал устройства. Мы расскажем, как настроить Wi-Fi точку MikroTik на раздачу с помощью Quick Set.

Данная инструкция подойдет для всех Wi-Fi точек MikroTik с RouterOS Level4 и выше: wAP, Groove A-52HPn, Metal 2SHPn, SXT 5 ac, SXT G-2HnD и др.

Настройку можно выполнять через Web-браузер или программу Winbox для ОС Windows. Удобнее всего это делать через Winbox, поскольку программа умеет подключаться к устройству не только по IP адресу, но и по MAC адресу.

Бывает, что после сброса устройства к заводским настройкам ему не присваивается IP адрес по умолчанию 192.168.88.1 до тех пор, пока не применишь стандартную конфигурацию. В этом случае нужно подключиться к устройству по MAC адресу с помощью Winbox.

Мы рассмотрим настройку с помощью программы Winbox. Настройка через Web-браузер выполняется аналогичным образом.

Подключение Wi-Fi точки к компьютеру

Сначала подключаем устройство к компьютеру. Беспроводную точку после настройки можно будет отключить от компьютера и подключить к кабелю провайдера, роутеру или коммутатору.

В комплекте с точками MikroTik идет POE инжектор, который часто подключают не правильно. Подключение должно выполняться так, как показано на рисунке.

Настройка сетевой карты компьютера

Чтобы попасть в настройки Wi-Fi точки Mikrotik, необходимо настроить сетевую карту компьютера на IP адрес из одной подсети, например 192.168.88.21.

Откройте Пуск → Панель управления → Центр управления сетями и общим доступом.

Далее идите в Изменение параметров адаптера.

Щелкните правой кнопкой мыши на Подключение по локальной сети и выберите Свойства.

Выберите Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) и нажмите кнопку Свойства.

Выберите Использовать следующий IP-адрес, введите IP-адрес 192.168.88.21, Маску подсети 255.255.255.0 и нажмите кнопку OK.

Вход в настройки

Если вы настраиваете Wi-Fi точку MikroTik через Web-браузер (Internet Explorer или другой), напишите в адресной строке 192.168.88.1 — это IP адрес по умолчанию для устройств MikroTik.

Внимание! В Web-браузере в настройках не должен быть указан proxy-сервер

В открывшемся окне введите Login: admin без пароля и нажмите кнопку Login.

Мы будем настраивать Wi-Fi точку MikroTik с помощью программы, поэтому скачиваем Winbox с сайта производителя и запускаем.

Перейдите на вкладку Neighbors и нажмите кнопку Refresh. В списке должна появится ваша точка.

Обратите внимание, что если нажать на MAC адрес, то мы будем подключаться к устройству по MAC адресу.

Если нажать на IP адрес, то будем подключаться к устройству по IP адресу.

Мы нажимаем на MAC адрес, после чего он появится в поле Connect To:, вводим логин admin без пароля, и нажимаем кнопку Connect.

После этого нажмите слева меню Quick Set.

В данном окне будем настраивать Wi-Fi точку MikroTik на раздачу интернета.

Настройка Wi-Fi

Сначала выбираем режим точки доступа WISP AP и приступаем к настройке Wi-Fi.

Wireless Protocol - выберите беспроводной протокол 802.11 . Протоколы nstreme и nv2 - это фирменные протоколы MikroTik, и по ним может работать только оборудование MikroTik.

- выберите беспроводной протокол . Протоколы nstreme и nv2 - это фирменные протоколы MikroTik, и по ним может работать только оборудование MikroTik. Network Name - укажите название Wi-Fi точки, которое будет отображаться при сканировании Wi-Fi сетей.

- укажите название Wi-Fi точки, которое будет отображаться при сканировании Wi-Fi сетей. Frequency - выберите рабочую частоту беспроводной точки. Если у вас в сети есть Wi-Fi роутер или другие точки, выберите такую частоту, чтобы она не совпадала с другими точками, и они не создавали друг другу помехи.

- выберите рабочую частоту беспроводной точки. Если у вас в сети есть Wi-Fi роутер или другие точки, выберите такую частоту, чтобы она не совпадала с другими точками, и они не создавали друг другу помехи. Band - укажите стандарты 2GHz-B/G/N , чтобы старые устройства, работающие в B и G стандартах, могли подключаться к Wi-Fi точке.

- укажите стандарты , чтобы старые устройства, работающие в и стандартах, могли подключаться к Wi-Fi точке. Channel Width - ставим ширину канала 20/40MHz Ce , чтобы получить максимальную скорость передачи данных с устройствами, поддерживающими ширину канала 40 МГц.

Иногда устройства, не поддерживающие ширину канала 40 МГц, не могут подключиться при данных настройках. В этом случае попробуйте выставить ширину канала 20MHz.

- ставим ширину канала , чтобы получить максимальную скорость передачи данных с устройствами, поддерживающими ширину канала 40 МГц. Иногда устройства, не поддерживающие ширину канала 40 МГц, не могут подключиться при данных настройках. В этом случае попробуйте выставить ширину канала 20MHz. Country - выбор страны можно оставить пустым. Для лучшей совместимости с устройствами Apple, говорят, лучше выбрать страну United States.

- выбор страны можно оставить пустым. Для лучшей совместимости с устройствами Apple, говорят, лучше выбрать страну United States. Security - настройки безопасности. Для лучшей безопасности ставим галочку только напротив WPA2 .

- настройки безопасности. Для лучшей безопасности ставим галочку только напротив . Encryption - выберите алгоритм шифрования только aes ccm ;

- выберите алгоритм шифрования только ; Wi-Fi Password - введите пароль для подключения к Wi-Fi точке не менее 8-ми символов.

Выбор режима работы

В разделе Configuration необходимо выбрать режим работы беспроводной точки MikroTik.

Режим Router — используют, когда Wi-Fi точку подключают напрямую к кабелю провайдера. В этом случае вам нужно скрыть клиентов, которые подключаются к Wi-Fi точке в отдельную подсеть. Иначе потребовалось бы заключать договор с провайдером на подключение каждого клиента к интернету. В этом режиме интернет-провайдер не видит абонентов, находящихся за беспроводной точкой. Wi-Fi точка играет роль интернет шлюза для клиентов.

Режим Bridge — используют, когда Wi-Fi точку подключают к роутеру. В этом режиме роутер раздает автоматические сетевые настройки клиентам, подключающимся к Wi-Fi точке. При этом абоненты, подключенные к роутеру по кабелю и к беспроводной точке, находятся в одной подсети и могут передавать данные друг другу.

Настройка работы в режиме Router

В разделе Configuration выберите режим работы Router.

Если ваш провайдер выдает сетевые настройки автоматически по DHCP, то в разделе Internet сделайте следующие настройки:

Address Acquisition - выберите Automatic ;

- выберите ; MAC Address - оставляем без изменений. Если ваш провайдер блокирует доступ по MAC адресу, измените его на разрешенный. Обычно это MAC адрес сетевой карты компьютера или роутера.

Если провайдер использует статические сетевые настройки, в разделе Internet сделайте следующие настройки:

Address Acquisition - выберите Static ;

- выберите ; IP Address - введите IP адрес, который вам выдал провайдер. Обычно статические настройки указаны в договоре с провайдером;

- введите IP адрес, который вам выдал провайдер. Обычно статические настройки указаны в договоре с провайдером; Netmask - укажите маску;

- укажите маску; Gateway - введите адрес шлюза;

- введите адрес шлюза; DNS Servers - укажите адреса DNS серверов;

- укажите адреса DNS серверов; MAC Address - оставляем без изменений. Если провайдер блокирует доступ по MAC адресу, измените его на разрешенный. Обычно это MAC адрес сетевой карты компьютера или роутера.

Если провайдер использует соединение по PPPoE, в разделе Internet сделайте следующие настройки:

Address Acquisition - выберите PPPoE ;

- выберите ; PPPoE User - введите имя пользователя;

- введите имя пользователя; PPPoE Password - введите пароль;

- введите пароль; PPPoE Service Name - введите имя сервиса;

- введите имя сервиса; MAC Address - оставляем без изменений. Если ваш провайдер блокирует доступ по MAC адресу, измените его на разрешенный. Обычно это MAC адрес сетевой карты компьютера или роутера.

Теперь выполним настройку локальной сети в разделе Local Network:

IP Address - указываем IP адрес Wi-Fi точки. Оставим стандартный 192.168.88.1 ;

- указываем IP адрес Wi-Fi точки. Оставим стандартный ; Netmask - выберем стандартную маску для нашей подсети 255.255.255.0 ;

- выберем стандартную маску для нашей подсети ; DHCP Server - поставьте галочку, чтобы включить DHCP сервер. Он позволит автоматически раздавать сетевые настройки подключающимся клиентам;

- поставьте галочку, чтобы включить DHCP сервер. Он позволит автоматически раздавать сетевые настройки подключающимся клиентам; DHCP Server Range - диапазон IP адресов, которые будут выдаваться подключающимся клиентам. Вводим диапазон 192.168.88.2-192.168.88.254 ;

- диапазон IP адресов, которые будут выдаваться подключающимся клиентам. Вводим диапазон ; NAT - ставим галочку, чтобы разрешить подключающимся клиентам выход в интернет.

Настройка работы в режиме Bridge

Выберите в разделе Configuration режим работы Bridge.

Если вы хотите, чтобы Wi-Fi точка получала сетевые настройки от роутера автоматически по DHCP, то в разделе Bridge выполните следующие настройки:

Address Acquisition - выберите Automatic ;

- выберите ; MAC Address - оставляем без изменений.

Мне больше нравится указывать IP адрес Wi-Fi точки вручную, чтобы потом точно знать где ее искать. Поэтому я использую статические сетевые настройки.

Если вы используете статические сетевые настройки, в разделе Bridge выполните следующие настройки:

Address Acquisition - выберите Static ;

- выберите ; IP Address - введите IP адрес Wi-Fi точки. Он должен быть из одной подсети с роутером;

- введите IP адрес Wi-Fi точки. Он должен быть из одной подсети с роутером; Netmask - выберите маску 255.255.255.0 ;

- выберите маску ; Gateway - введите IP адрес шлюза (IP адрес вашего роутера);

- введите IP адрес шлюза (IP адрес вашего роутера); DNS Servers - укажите адреса DNS серверов. Можно указать адрес роутера или адрес DNS сервера Google 8.8.8.8.

Смена стандартного пароля администратора

Чтобы никто, кроме администратора, не смог зайти в настройки Wi-Fi точки, нужно поставить пароль. По умолчанию пароля нет.

Для этого в разделе System в поле Password введите новый пароль и подтвердите его в поле Confirm Password.

В конце нажимаем кнопку OK, чтобы сохранить все настройки.

Теперь Wi-Fi точку MikroTik можно подключить к кабелю провайдера или роутеру, в зависимости от типа вашего подключения.

В конце не забудьте изменить настройки сетевой карты вашего компьютера на необходимые.

Сброс настроек

Если вы что-то перемудрили с настройками и не можете попасть на устройство, выполните его сброс к заводским настройкам.

Отключите питание; Зажмите и держите кнопку Reset; Подайте питание; Дождитесь пока начнет мигать индикатор; Отпустите кнопку Reset; После перезагрузки подключитесь к устройству с помощью программы Winbox по MAC адресу, т.к. у устройства может быть IP адрес 0.0.0.0. В этом случае вы не сможете попасть в настройки через Web-интерфейс по стандартному IP адресу 192.168.88.1. В Winbox в появившемся окне нажмите кнопку OK, чтобы применить настройки по умолчанию. В некоторых прошивках данное окно может не появится, а сразу применится стандартная конфигурация.

После этого устройству присвоится стандартный IP адрес 192.168.88.1, и появится доступ к настройкам через Web-интерфейс.